{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пожар при посадке самолета в аэропорту Шереметьево
Обновлено 

Прокуратура начала проверку по факту возгорания севшего в Шереметьево самолета

По предварительным данным, в результате инцидента есть пострадавшие

МОСКВА, 5 мая. /ТАСС/. Транспортная прокуратура начала проверку по факту возгорания самолета авиакомпании "Аэрофлот" в аэропорту Шереметьево. Об этом ТАСС сообщила представитель Московской межрегиональной транспортной прокуратуры (ММТП) Екатерина Короткова.

"Организована прокурорская проверка соблюдения законодательства о безопасности полетов", - сказала Короткова.

Ранее в экстренных службах сообщили ТАСС, что самолет Sukhoi Superjet 100, следовавший в Мурманск, спустя некоторое время он запросил аварийную посадку. При посадке он загорелся. По предварительным данным, при возгорании самолета есть пострадавшие.

Теги
РоссияПожар при посадке самолета в аэропорту Шереметьево
Пожар при посадке самолета в аэропорту Шереметьево
СК возбудил уголовное дело по факту возгорания самолета в Шереметьево
Читать полностью