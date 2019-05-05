Прокуратура начала проверку по факту возгорания севшего в Шереметьево самолета

МОСКВА, 5 мая. /ТАСС/. Транспортная прокуратура начала проверку по факту возгорания самолета авиакомпании "Аэрофлот" в аэропорту Шереметьево. Об этом ТАСС сообщила представитель Московской межрегиональной транспортной прокуратуры (ММТП) Екатерина Короткова.

"Организована прокурорская проверка соблюдения законодательства о безопасности полетов", - сказала Короткова.

Ранее в экстренных службах сообщили ТАСС, что самолет Sukhoi Superjet 100, следовавший в Мурманск, спустя некоторое время он запросил аварийную посадку. При посадке он загорелся. По предварительным данным, при возгорании самолета есть пострадавшие.