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Пожар при посадке самолета в аэропорту Шереметьево

Следователи СК выехали в аэропорт Шереметьево, где загорелся самолет

Как ранее сообщили в экстренных службах, самолет, следовавший в Мурманск, спустя некоторое время запросил аварийную посадку

МОСКВА, 5 мая. /ТАСС/. Следователи СК выехали на место возгорания самолета Sukhoi Superjet 100 в аэропорту Шереметьево. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Следственного комитета РФ.

"Следователи Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК России выехали на место происшествия. Устанавливаются обстоятельства и причины произошедшего", - сообщили в СК.

Ранее Московская межрегиональная транспортная прокуратура начала проверку соблюдения законодательства о безопасности полетов по факту возгорания самолета.

Как сообщили ТАСС в экстренных службах, самолет, следовавший в Мурманск, спустя некоторое время запросил аварийную посадку. При посадке он загорелся. По предварительным данным, при возгорании самолета есть пострадавшие.

Теги
РоссияПожар при посадке самолета в аэропорту Шереметьево
Пожар при посадке самолета в аэропорту Шереметьево
СК возбудил уголовное дело по факту возгорания самолета в Шереметьево
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