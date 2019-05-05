Следователи СК выехали в аэропорт Шереметьево, где загорелся самолет

МОСКВА, 5 мая. /ТАСС/. Следователи СК выехали на место возгорания самолета Sukhoi Superjet 100 в аэропорту Шереметьево. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Следственного комитета РФ.

"Следователи Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК России выехали на место происшествия. Устанавливаются обстоятельства и причины произошедшего", - сообщили в СК.

Ранее Московская межрегиональная транспортная прокуратура начала проверку соблюдения законодательства о безопасности полетов по факту возгорания самолета.

Как сообщили ТАСС в экстренных службах, самолет, следовавший в Мурманск, спустя некоторое время запросил аварийную посадку. При посадке он загорелся. По предварительным данным, при возгорании самолета есть пострадавшие.