Удар молнии, пожар на SSJ-100 и аварийная посадка. Главное о ЧП в Шереметьеве

5 мая в аэропорту Шереметьево при аварийной посадке загорелся пассажирский самолет Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100), следовавший в Мурманск. По предварительной информации, погибли 13 человек.
Что произошло
SSJ-100 c бортовым номером RA-89098 рейса SU-1492 вылетел в 17:50 мск, но после этого запросил экстренную посадку.
Самолет смог сесть только со второго раза, сообщил источник ТАСС. На борту возник пожар. Хвостовая часть самолета была полностью уничтожена, рассказали в экстренных службах.
Кто пострадал
По предварительным данным, в результате возгорания 13 человек погибли, еще шесть пострадали.
Судьба некоторых пассажиров все еще остается неизвестной.
Всего на борту находились 78 человек, включая пять членов экипажа.
Какова причина возгорания
Как сообщил источник, в самолет попала молния.
"Основная версия - удар молнии в самолет, после чего отказала автоматика. При посадке, по предварительным данным, самолет дважды ударился о взлетную полосу. Попадание молнии также подтвердил один из членов экипажа", - рассказали ТАСС в экстренных службах.
Как ликвидируют последствия
В аэропорту был создан оперативный штаб.
"Службы аэропорта в оперативном режиме обеспечили аварийно-спасательные работы", - сказала глава дирекции общественных связей аэропорта Анна Захаренкова.
Следственный комитет возбудил уголовное дело о нарушении правил безопасности эксплуатации воздушного транспорта.
Транспортная прокуратура также начала проверку по факту возгорания самолета.
Премьер-министр Дмитрий Медведев поручил создать госкомиссию по расследованию обстоятельств происшествия.