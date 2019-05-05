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Обновлено 

Удар молнии, пожар на SSJ-100 и аварийная посадка. Главное о ЧП в Шереметьеве

© REUTERS/Nadezhda Polomoshnova

5 мая в аэропорту Шереметьево при аварийной посадке загорелся пассажирский самолет Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100), следовавший в Мурманск. По предварительной информации, погибли 13 человек.

Что произошло

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SSJ-100 c бортовым номером RA-89098 рейса SU-1492 вылетел в 17:50 мск, но после этого запросил экстренную посадку.

Самолет смог сесть только со второго раза, сообщил источник ТАСС. На борту возник пожар. Хвостовая часть самолета была полностью уничтожена, рассказали в экстренных службах.
 

Кто пострадал

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По предварительным данным, в результате возгорания 13 человек погибли, еще шесть пострадали.

Судьба некоторых пассажиров все еще остается неизвестной.

Всего на борту находились 78 человек, включая пять членов экипажа.

Какова причина возгорания

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Как сообщил источник, в самолет попала молния. 

"Основная версия - удар молнии в самолет, после чего отказала автоматика. При посадке, по предварительным данным, самолет дважды ударился о взлетную полосу. Попадание молнии также подтвердил один из членов экипажа", - рассказали ТАСС в экстренных службах.

Как ликвидируют последствия

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В аэропорту был создан оперативный штаб. 

"Службы аэропорта в оперативном режиме обеспечили аварийно-спасательные работы", - сказала глава дирекции общественных связей аэропорта Анна Захаренкова.

Следственный комитет возбудил уголовное дело о нарушении правил безопасности эксплуатации воздушного транспорта.

Транспортная прокуратура также начала проверку по факту возгорания самолета.

Премьер-министр Дмитрий Медведев поручил создать госкомиссию по расследованию обстоятельств происшествия.

 

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Пожар при посадке самолета в аэропорту Шереметьево
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Пожар при аварийной посадке самолета в аэропорту Шереметьево. Онлайн
Согласно последним данным, в результате ЧП погибли 13 человек
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