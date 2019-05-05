{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пожар при посадке самолета в аэропорту Шереметьево
Обновлено 

СК возбудил уголовное дело по факту возгорания самолета в Шереметьево

МОСКВА, 5 мая. /ТАСС/. Следственный комитет возбудил уголовное дело о нарушении правил безопасности эксплуатации воздушного транспорта по факту возгорания самолета Sukhoi Superjet 100 в аэропорту Шереметьево. Об этом ТАСС сообщила представитель Московского межрегионального следственного управления на транспорте (ММСУТ) СК России Елена Марковская.

"По факту авиапроисшествия в аэропорту Шереметьево возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 263 УК РФ ("Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта")", - сказала она.

Теги
РоссияПожар при посадке самолета в аэропорту Шереметьево
Пожар при посадке самолета в аэропорту Шереметьево
Хвостовая часть самолета, аварийно севшего в Шереметьево, сгорела полностью
По словам источника, после вылета из Москвы в Мурманск один из пассажиров заметил огонь со стороны крыла, о чем доложил экипажу
Читать полностью