СК возбудил уголовное дело по факту возгорания самолета в Шереметьево

МОСКВА, 5 мая. /ТАСС/. Следственный комитет возбудил уголовное дело о нарушении правил безопасности эксплуатации воздушного транспорта по факту возгорания самолета Sukhoi Superjet 100 в аэропорту Шереметьево. Об этом ТАСС сообщила представитель Московского межрегионального следственного управления на транспорте (ММСУТ) СК России Елена Марковская.

"По факту авиапроисшествия в аэропорту Шереметьево возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 263 УК РФ ("Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта")", - сказала она.