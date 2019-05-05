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Пожар при посадке самолета в аэропорту Шереметьево
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Экипаж аварийно севшего в Шереметьево самолета подтвердил, что в Superjet попала молния

В экстренных службах уточнили, что это основная версия инцидента

МОСКВА, 5 мая. /ТАСС/. Основная версия возгорания на борту самолета Sukhoi Superjet 100 в аэропорту Шереметьево - попадание молнии, сообщили ТАСС в экстренных службах.

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"Основная версия - удар молнии в самолет, после чего отказала автоматика. При посадке, по предварительным данным, самолет дважды ударился о взлетную полосу. Попадание молнии также подтвердил один из членов экипажа", - сказал источник.

По последним данным СК, в результате происшествия с авиалайнером "Аэрофлота", выполнявшим рейс SU-1492 в Мурманск, погиб один человек, четверо пострадали.

Всего на борту находились 78 человек. Возбуждено уголовное дело.

 

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