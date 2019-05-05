Прокуратура проверит действия сотрудников Шереметьево и "Аэрофлота" после ЧП с самолетом

МОСКВА, 5 мая. /ТАСС/. Транспортная прокуратура проверит действия должностных лиц аэропорта Шереметьево и авиакомпании "Аэрофлот", отвечающих за соблюдение законодательства о безопасности полетов. Об этом ТАСС сообщила представитель Московской межрегиональной транспортной прокуратуры (ММТП) Екатерина Короткова.

"В ходе проверки будет дана правовая оценка действиям должностных лиц подразделений АО "Международный аэропорт Шереметьево" и ПАО "Аэрофлот", отвечающих за соблюдение требований законодательства об обеспечении безопасности полетов. В том числе прокуратура проверит соблюдение авиакомпанией прав пассажиров при осуществлении воздушной перевозки", - сообщила Короткова.

По ее словам, проведение проверки в связи с возгоранием самолета поручено Московскому прокурору по надзору за исполнением законов на воздушном и водном транспорте. Ход проверки контролируется межрегиональной транспортной прокуратурой.