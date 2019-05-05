{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пожар при посадке самолета в аэропорту Шереметьево

Прокуратура проверит действия сотрудников Шереметьево и "Аэрофлота" после ЧП с самолетом

В частности, будет проверено соблюдение авиакомпанией прав пассажиров при осуществлении воздушной перевозки

МОСКВА, 5 мая. /ТАСС/. Транспортная прокуратура проверит действия должностных лиц аэропорта Шереметьево и авиакомпании "Аэрофлот", отвечающих за соблюдение законодательства о безопасности полетов. Об этом ТАСС сообщила представитель Московской межрегиональной транспортной прокуратуры (ММТП) Екатерина Короткова.

На эту тему
Пожар при аварийной посадке самолета в аэропорту Шереметьево. Онлайн

"В ходе проверки будет дана правовая оценка действиям должностных лиц подразделений АО "Международный аэропорт Шереметьево" и ПАО "Аэрофлот", отвечающих за соблюдение требований законодательства об обеспечении безопасности полетов. В том числе прокуратура проверит соблюдение авиакомпанией прав пассажиров при осуществлении воздушной перевозки", - сообщила Короткова.

По ее словам, проведение проверки в связи с возгоранием самолета поручено Московскому прокурору по надзору за исполнением законов на воздушном и водном транспорте. Ход проверки контролируется межрегиональной транспортной прокуратурой.

Теги
РоссияПожар при посадке самолета в аэропорту Шереметьево
Онлайн
Пожар при аварийной посадке самолета в аэропорту Шереметьево. Онлайн
Согласно последним данным, в результате ЧП погибли 13 человек
Читать полностью