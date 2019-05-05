Шереметьево после ЧП с самолетом работает в ограниченном режиме

МОСКВА, 5 мая. /ТАСС/. Аэропорт Шереметьево после ЧП с самолетом Sukhoi Superjet 100 работает в ограниченном режиме, открыта одна взлетно-посадочная полоса из двух. Об этом сообщает в воскресенье пресс-служба аэропорта.

"В настоящее время аэропорт Шереметьево работает в ограниченном режиме с одной взлетно-посадочной полосой", - сказали в пресс-службе.

По данным аэропорта, рейс SU-1492 вылетел из Москвы в Мурманск в плановом режиме в 18:02 мск. После взлета экипаж доложил о неисправности и принял решение вернуться в Шереметьево.

"В 18:30 мск пассажирский лайнер совершил жесткую посадку на взлетно-посадочную полосу, после чего произошло возгорание", - уточнили в пресс-службе. По данным аэропорта, аварийно-спасательная бригада и медики прибыли на место происшествия уже в 18:32 мск.

В Шереметьево создан оперативный штаб, для пассажиров рейса и их родственников создан отдельный штаб в терминале B, куда доставляют пассажиров Superjet. "В данном штабе начали работать психологи МЧС. Всем пострадавшим незамедлительно оказывается необходимая медицинская и психологическая помощь", - добавили в пресс-службе.

В пресс-службе Домодедово сообщили, что аэропорт принял 10 рейсов, направлявшихся в Шереметьево.

"На 20:40 мск Домодедово уже принял 10 рейсов, которые направлялись в Шереметьево", - сказали в пресс-службе.

Ранее источник в правоохранительных органах сообщал, что аэропорт Шереметьево не принимает самолеты, также с него не осуществляются взлеты воздушных судов.