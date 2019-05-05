Судьба некоторых пассажиров загоревшегося SSJ-100 остается неизвестной

МОСКВА, 5 мая. /ТАСС/. Судьба некоторых из 73 пассажиров самолета Sukhoi Superjet 100, загоревшегося при аварийной посадке в аэропорту Шереметьево, остается неизвестной. Об этом ТАСС сообщили в экстренных службах.

"Судьба не всех пассажиров пока установлена. Информация уточняется. В сгоревшей части самолета ведутся поисковые работы", - сказал источник.

В воскресенье в Шереметьево совершил аварийную посадку и загорелся пассажирский самолет, следовавший сообщением Москва - Мурманск, на борту которого было 78 человек вместе с экипажем. По факту аварийной посадки и возгорания самолета возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 263 УК РФ ("Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц"). По последним данным источника ТАСС в медицинских кругах, в результате инцидента погибли 13 человек, шестеро пострадали.