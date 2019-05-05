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Пожар при посадке самолета в аэропорту Шереметьево
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При аварийной посадке самолета в аэропорту Шереметьево погибли 13 человек

По данным источника в медицинских службах, еще шестеро человек пострадали
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© AP Photo/Alexander Zemlianichenko

МОСКВА, 5 мая. /ТАСС/. Как минимум 13 человек погибли при возгорании пассажирского самолета Sukhoi Superjet 100, аварийно севшего в аэропорту Шереметьево, еще шестеро пострадали. Об этом ТАСС сообщили в воскресенье в медицинских службах.

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Пожар при аварийной посадке самолета в аэропорту Шереметьево. Онлайн

"По последним данным, погибли 13 человек, шестеро пострадали. Судьба части пассажиров неизвестна", - сказал источник.

В Следственном комитете ранее сообщали об одном погибшем и четырех пострадавших. В медицинских кругах ТАСС говорили, что на борту воздушного судна находились 73 пассажира и пять членов экипажа.

В свою очередь в Минздраве РФ сообщили, что состояние двух человек из числа пострадавших оценивается как тяжелое. 

Лайнер "Аэрофлота", совершивший аварийную посадку в аэропорту Шереметьево, следовал из Москвы в Мурманск. По факту аварийной посадки и возгорания самолета возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 263 УК РФ ("Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц").

Теги
РоссияПожар при посадке самолета в аэропорту Шереметьево
Онлайн
Пожар при аварийной посадке самолета в аэропорту Шереметьево. Онлайн
Согласно последним данным, в результате ЧП погибли 13 человек
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