Медведев поручил создать госкомиссию по расследованию происшествия в аэропорту Шереметьево

МОСКВА, 5 мая. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поручил создать госкомиссию по расследованию обстоятельств происшествия с самолетом Sukhoi Superjet 100 в аэропорту Шереметьево. Об этом сообщил пресс-секретарь главы правительства Олег Осипов.

По его словам, глава Минтранса Евгений Дитрих доложил премьеру по телефону о ситуации. "[Медведев] поручил образовать госкомиссию по расследованию обстоятельств [происшествия]", - сказал Осипов. Кроме того, по его словам, глава кабмина поручил министру здравоохранения Веронике Скворцовой "оказать всю необходимую помощь пострадавшим".

В воскресенье в аэропорту Шереметьево совершил аварийную посадку и загорелся пассажирский самолет, следовавший сообщением Москва - Мурманск, на борту которого было 78 человек вместе с экипажем. По факту аварийной посадки и возгорания самолета возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 263 УК РФ ("Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц"). По последним данным источника ТАСС в медицинских кругах, в результате инцидента погибли 13 человек, шестеро пострадали.