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Пожар при посадке самолета в аэропорту Шереметьево

Глава Минтранса прибыл на место ЧП в аэропорту Шереметьево

Согласно последним данным, в результате инцидента погибли 13 человек

МОСКВА, 5 мая. /ТАСС/. Министр транспорта РФ Евгений Дитрих прибыл на место аварийной посадки авиалайнера Sukhoi Superjet 100 в аэропорту Шереметьево.

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Пожар при аварийной посадке самолета в аэропорту Шереметьево. Онлайн

Об этом сообщил в воскресенье журналистам представитель министерства.

"Евгений Дитрих прибыл в Шереметьево", - сказал он.

В воскресенье в аэропорту Шереметьево аварийно приземлился и загорелся самолет Sukhoi Superjet 100 авиакомпании "Аэрофлот", на борту которого, по последним данным, находились 78 человек. В медицинских службах ТАСС сообщили, что в результате происшествия погибли 13 человек, шестеро пострадали. Ранее Следственный комитет сообщал об одном погибшем и четырех пострадавших.

Теги
Дитрих, Евгений ИвановичПожар при посадке самолета в аэропорту Шереметьево
Онлайн
Пожар при аварийной посадке самолета в аэропорту Шереметьево. Онлайн
Согласно последним данным, в результате ЧП погибли 13 человек
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