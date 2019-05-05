Глава Минтранса прибыл на место ЧП в аэропорту Шереметьево

МОСКВА, 5 мая. /ТАСС/. Министр транспорта РФ Евгений Дитрих прибыл на место аварийной посадки авиалайнера Sukhoi Superjet 100 в аэропорту Шереметьево.

Пожар при аварийной посадке самолета в аэропорту Шереметьево.

Пожар при аварийной посадке самолета в аэропорту Шереметьево. Онлайн

На эту тему

Об этом сообщил в воскресенье журналистам представитель министерства.

"Евгений Дитрих прибыл в Шереметьево", - сказал он.

В воскресенье в аэропорту Шереметьево аварийно приземлился и загорелся самолет Sukhoi Superjet 100 авиакомпании "Аэрофлот", на борту которого, по последним данным, находились 78 человек. В медицинских службах ТАСС сообщили, что в результате происшествия погибли 13 человек, шестеро пострадали. Ранее Следственный комитет сообщал об одном погибшем и четырех пострадавших.