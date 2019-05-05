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Расследование ЧП с SSJ-100

МЧС открыло круглосуточную горячую линию психологической помощи в связи с ЧП в Шереметьево

За информационной и психологической поддержкой можно обратиться по номеру 8-800-775-17-17

МОСКВА, 5 мая. /ТАСС/. МЧС России открыло телефон круглосуточной горячей линии в связи с инцидентом с загоревшимся в Шереметьево в воскресенье самолетом. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Центра экстренной психологической помощи МЧС России.

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"В связи с инцидентом в Шереметьево Центр экстренной психологической помощи МЧС России развернул федеральный номер горячей линии", - сообщили в центре.

По круглосуточному номеру 8-800-775-17-17 родственники и близкие пассажиров самолета смогут получить информационную и психологическую поддержку.

В воскресенье в аэропорту Шереметьево аварийно приземлился и загорелся самолет Sukhoi Superjet 100 авиакомпании "Аэрофлот", на борту которого, по последним данным, находились 78 человек. В медицинских службах ТАСС сообщили, что в результате происшествия погибли 13 человек, шестеро пострадали. Ранее Следственный комитет сообщал об одном погибшем и четырех пострадавших.

По факту аварийной посадки и возгорания самолета возбуждено уголовное дело.

Теги
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