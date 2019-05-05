Путин поручил выяснить причину катастрофы SSJ в аэропорту Шереметьево

МОСКВА, 5 мая. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поручил разобраться в причинах катастрофы, произошедшей в воскресенье с самолетом Sukhoi Superjet в аэропорту Шереметьево. Об этом ТАСС сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Президенту доложено [о катастрофе]", - сказал он. "Даны все поручения по проведению максимально тщательного расследования, необходимые поручения, чтобы выяснить причину этого авиапроисшествия", - сообщил Песков.

"Президент глубоко соболезнует всем тем, кто потерял своих близких в результате этой авиакатастрофы", - сказал пресс-секретарь.

В воскресенье в аэропорту Шереметьево аварийно приземлился и загорелся самолет авиакомпании "Аэрофлот", на борту которого, по последним данным, находились 78 человек: 73 пассажира и пять членов экипажа. В Следственном комитете подтвердили гибель 13 человек, в том числе двух детей, в Минздраве сообщили, что также в результате происшествия пострадали семь человек.

По факту аварийной посадки и возгорания самолета возбуждено уголовное дело.

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