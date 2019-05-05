В Челябинской области ввели особый противопожарный режим

ТАСС, 5 мая. Власти Челябинской области ввели особый противопожарный режим в регионе на фоне крупных природных пожаров в соседней Курганской области. Об этом сообщил в воскресенье на официальной странице в Instagram врио губернатора региона Алексей Текслер.

В Свердловской, Челябинской и Курганской областях синоптики предупредили об аномальной жаре, температура воздуха будет достигать плюс 25 градусов. В Курганской области несколько дней продолжаются крупные лесные пожары, режим чрезвычайной ситуации введен в шести муниципалитетах, в том числе в областной столице.

"Я объявил по всей области особый противопожарный режим. Все службы находятся в состоянии повышенной готовности. Вы видите, что происходит у наших соседей в Курганской области. Воздержитесь от сжигания травы на участках и в полях", - написал Текслер.

Особый противопожарных режим предполагает введение дополнительных требований пожарной безопасности, в том числе предусматривающие привлечение населения для локализации пожаров вне границ населенных пунктов, запрет на посещение гражданами лесов, возможное увеличение противопожарных разрывов по границам населенных пунктов, создание противопожарных минерализованных полос и подобные меры.

Текслер добавил, что, если жители заметят возгорание, то можно звонить на единый номер лесной охраны или в региональную диспетчерскую службу по тушению лесных пожаров. На сайте ГУ МЧС по Челябинской области отмечается, что с 1 по 5 мая было зарегистрировано 67 лесных пожаров общей площадью 682,5 га, для борьбы с которыми было привлечено 782 человека, 276 единиц техники.