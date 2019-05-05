{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Расследование ЧП с SSJ-100
Обновлено 

Аварийно-спасательные работы на месте авиакатастрофы в Шереметьево завершены

Службы аэропорта приступили к буксировке самолета и ликвидация последствий инцидента

МОСКВА, 5 мая. /ТАСС/. Аварийно-спасательные работы на месте катастрофы самолета Sukhoi Superjet 100 в аэропорту Шереметьево завершены, начаты буксировка самолета и ликвидация последствий произошедшего. Об этом сообщает в воскресенье аэропорт.

На эту тему
ЧП при аварийной посадке самолета в аэропорту Шереметьево. Онлайн

"На данный момент завершены аварийно-спасательные работы. Службы аэропорта начали проводить мероприятия по буксировке ВС [воздушного судна] и ликвидации последствий происшествия", - говорится в сообщении аэропорта.

В воскресенье в аэропорту Шереметьево аварийно приземлился и загорелся самолет Sukhoi Superjet 100 авиакомпании "Аэрофлот", на борту которого находились 78 человек. В Следственном комитете подтвердили гибель 13 человек, в том числе двух детей, в Минздраве сообщили, что также в результате происшествия пострадали семь человек.

По факту аварийной посадки и возгорания самолета возбуждено уголовное дело.

 

Теги
РоссияРасследование ЧП с SSJ-100
Молния
СК сообщил, что 41 человек погиб при крушении самолета в аэропорту Шереметьево
Читать полностью