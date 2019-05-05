{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Расследование ЧП с SSJ-100
Обновлено 

При крушении самолета в Шереметьево выжили 37 человек из 78 находившихся на борту

Ранее в СК подтверждали гибель 13 человек
Описание
© EPA-EFE/Russian Investigative Committee

МОСКВА, 5 мая. /ТАСС/. Следственный комитет располагает данными о 37 выживших из 78 человек, находившихся на борту сгоревшего в аэропорту Шереметьево самолета Sukhoi Superjet 100. Об этом журналистам сообщила в воскресенье официальный представитель СК Светлана Петренко.

На эту тему
ЧП при аварийной посадке самолета в аэропорту Шереметьево. Онлайн

Ранее в ведомстве подтверждали гибель 13 человек.

"На борту авиалайнера, следовавшего рейсом Москва - Мурманск, находилось 78 человек, включая членов экипажа. По уточненным данным, которыми располагает следствие к настоящему моменту, из них выжило 37 человек", - сказала она.

Следователи приступили к допросам пострадавших, очевидцев, сотрудников аэропорта и авиакомпании-перевозчика, а также иных лиц, ответственных за эксплуатацию воздушного судна.

Теги
Расследование ЧП с SSJ-100
Молния
СК сообщил, что 41 человек погиб при крушении самолета в аэропорту Шереметьево
Читать полностью