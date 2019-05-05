Эвакуация за 55 секунд. В катастрофе в Шереметьеве выжили 37 человек

МОСКВА, 5 мая. /ТАСС/. Пассажирский самолет Sukhoi Superjet 100 авиакомпании "Аэрофлот" в воскресенье вечером совершил аварийную посадку в столичном аэропорту Шереметьево и загорелся. На борту лайнера находились 78 человек. По последним данным Следственного комитета РФ, выжили 37 человек.

На эту тему Удар молнии, аварийная посадка и пожар на SSJ-100. Главное о ЧП в Шереметьеве

Соболезнования родственникам жертв крушения Superjet выразили президент и премьер-министр России Владимир Путин и Дмитрий Медведев, а также председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. Глава государства поручил провести максимально тщательное расследование, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков. Председатель правительства распорядился создать государственную комиссию, которая должна изучить обстоятельства катастрофы, и оказать всю необходимую помощь пострадавшим. В Следственном комитете, который возбудил дело по факту ЧП, пока не говорят, что могло привести к катастрофе. "Следствие рассматривает различные версии произошедшего. Однозначные выводы о причинах и обстоятельствах авиапроисшествия будут сделаны после всестороннего изучения полученных следствием данных", - заявила ТАСС официальный представитель ведомства Светлана Петренко. Катастрофа Superjet стала крупнейшей в России по числу жертв с 11 февраля 2018 года, когда самолет Ан-148-100В "Саратовских авиалиний" разбился через четыре минуты после взлета из московского аэропорта Домодедово. Тогда погиб 71 человек. Что произошло Как сообщили в пресс-службе аэропорта Шереметьево, Superjet вылетел из Москвы в Мурманск рейсом SU1492 в 18:02 мск. Вскоре после взлета экипаж сообщил о неисправности и решил вернуться в аэропорт вылета, где в 18:30 мск совершил жесткую посадку и загорелся. По данным аэропорта, аварийно-спасательная бригада и медики прибыли на место происшествия уже через две минуты - в 18:32 мск.

На эту тему Случаи пожаров самолетов в аэропортах

В пресс-службе "Аэрофлота" подтвердили, что пожар в двигателях лайнера начался уже после приземления. Источник ТАСС отметил, что при посадке самолет дважды ударился о взлетно-посадочную полосу. Пассажиры покидали горящий лайнер по надувным трапам. Как подчеркнули в пресс-службе компании-перевозчика, эвакуация заняла 55 секунд при нормативе в 90. Почему экипаж Superjet принял решение садиться в Шереметьеве, пока неизвестно. "Аэрофлот" и Росавиация сообщили, что это произошло "по технической причине". Источник ТАСС в экстренных службах рассказал, что, по основной версии, в самолет ударила молния, после чего на борту отказала автоматика. "Попадание молнии также подтвердил один из членов экипажа", - отметил он. Аналогичную версию выдвинул и один из пассажиров лайнера Дмитрий Хлебушкин. "Я думаю, в самолет ударила молния. По крайней мере, я видел вспышку, которая была на нее похожа. Пожар начался после посадки", - рассказал собеседник агентства. В результате пожара, охватившего Superjet, была полностью уничтожена хвостовая часть самолета. Работа аэропорта из-за ЧП была приостановлена на час, закрыта одна из двух взлетно-посадочных полос, и часть рейсов направляют в другой московский аэропорт - Домодедово. Кроме того, некоторые рейсы, которые должны были отправиться в Шереметьево, задерживаются в городах вылета в разных регионах России. В Минздраве РФ рассказали, что госпитализация потребовалась четырем из семи пострадавших - остальные получили медицинскую помощь амбулаторно. По данным министерства, состояние двух человек оценивается как тяжелое, еще двух - как средней тяжести. Расследование По факту ЧП возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 263 УК РФ ("Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц"). Расследованием будет заниматься центральный аппарат Следственного комитета.

На эту тему Хронология аварий и катастроф самолетов Sukhoi Superjet 100