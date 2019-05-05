Командир сгоревшего SSJ к моменту катастрофы налетал 6,8 тыс. часов

МОСКВА, 5 мая. /ТАСС/. Командир самолета Sukhoi Superjet 100, сгоревшего в воскресенье после аварийной посадки в аэропорту Шереметьево, к моменту катастрофы налетал 6,8 тыс. часов. Об этом сообщил в эфире телеканала " Россия-24 " пресс-секретарь "Аэрофлота" Максим Фетисов.

"Налет его [командира лайнера] составляет 6 тыс. 800 часов, летал он на самолетах Boeing 737, в качестве командира воздушного судна - на самолете Sukhoi Superjet", - сказал он.

По словам Фетисова, общий налет лайнера к моменту катастрофы составил 1,4 тыс. часов.

В воскресенье в аэропорту Шереметьево аварийно приземлился и загорелся самолет авиакомпании "Аэрофлот", на борту которого находились 78 человек. В Следственном комитете сообщили, что, по уточненным данным, выжили 37 человек.

По факту аварийной посадки и возгорания самолета возбуждено уголовное дело.