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Расследование ЧП с SSJ-100
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В Росавиации заявили, что говорить о запрете полетов SSJ после ЧП в Шереметьево рано

В ведомстве уточнили, что пока работает комиссия

МОСКВА, 5 мая. /ТАСС/. Говорить о возможном запрете полетов самолетов Sukhoi Superjet 100 после катастрофы в аэропорту Шереметьево преждевременно, заявили ТАСС в воскресенье в Росавиации.

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"Работает комиссия. Любые выводы [о целесообразности введения запрета на полеты SSJ] преждевременны", - сказали в ведомстве.

В воскресенье в аэропорту Шереметьево аварийно приземлился и загорелся самолет Sukhoi Superjet 100 авиакомпании "Аэрофлот", на борту которого находились 78 человек.

Следственный комитет располагает данными о 37 выживших. Ранее сообщалось о 13 погибших, в том числе двух детях. В Минздраве сообщили, что также в результате происшествия пострадали семь человек.

По факту аварийной посадки и возгорания самолета возбуждено уголовное дело.

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Расследование ЧП с SSJ-100
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