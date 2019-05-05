Прокурор попросит срок наказания для Кокорина и Мамаева по делу о хулиганстве

МОСКВА, 6 мая. /ТАСС/. Гособвинение попросит у суда наказание, которое считает справедливым для футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева, обвиняемых в побоях и хулиганстве. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

Хронология скандальных событий с участием Кокорина и Мамаева

Игроки-разбойники. Хронология скандальных событий с участием Кокорина и Мамаева

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"Судебное заседание назначено на 6 мая, планируется начать прения сторон", - сказал пресс-секретарь Алексей Черников. Первой в прениях сторон выступит прокурор Светлана Тарасова.

Ранее в ходе слушаний уголовного дела были допрошены свидетели и потерпевшие, а также изучены письменные материалы дела, в том числе видео- и аудиозаписи с места проишествия.

В настоящее время футболисты содержаться под стражей в СИЗО "Бутырка".