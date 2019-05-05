Пятеро госпитализированы в Подмосковье после авакатастрофы в Шереметьево

МОСКВА, 6 мая. /ТАСС/. После пожара на борту самолета Sukhoi Superjet 100 в столичном аэропорту Шереметьево 19 человек обратились к врачам, пятеро были госпитализировны в медицинские учреждения Московской области. Об этом журналистам сообщил министр здравоохранения Подмосковья Дмитрий Матвеев.

"Сейчас проходит заседание оперативного штаба по ситуации в аэропорту Шереметьево. В нем принимает участие губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. Он поручил оказать всю необходимую медицинскую помощь как родственникам, так и пострадавшим. На текущий момент к нам обратились 19 человек, пятерых мы госпитализировали в специализированные стационары. Всю необходимую помощь мы оказали", - сказал он.

В воскресенье в аэропорту Шереметьево аварийно приземлился и загорелся самолет Sukhoi Superjet 100 авиакомпании "Аэрофлот", на борту которого находились 78 человек. По данным Следственного комитета, в катастрофе погиб 41 человек, 37 выжили. Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 263 УК РФ ("Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц").