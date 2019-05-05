Скворцова рассказала о состоянии пострадавших в Шереметьеве

МОСКВА, 6 мая. /ТАСС/. У некоторых пострадавших в авиакатастрофе в Шереметьеве ожоги первой-второй степени, до 15% тела обожжено. Об этом заявила глава Минздрава России Вероника Скворцова журналистам в аэропорту Шереметьево, где в воскресенье совершил аварийную посадку SSJ-100.

ЧП при аварийной посадке самолета в аэропорту Шереметьево.

ЧП при аварийной посадке самолета в аэропорту Шереметьево. Онлайн

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"Ожоги у пострадавших первой-второй степени, 13-15% тела. Госпитализировано шесть человек, в том числе у двух состояние оценивается как тяжелое, у одного - средней степени тяжести", - сказала она.

По ее словам, в настоящий момент в реанимации находятся трое пострадавших.

Она также отметила, что многие пострадавшие отравились продуктами горения.

Скворцова заверила, что всем оказывается вся необходима помощь как в федеральных клиниках, так и в московских больницах. С пострадавшими также работают психологи МЧС России и Института имени Сербского.

"Объем всего, что делается, абсолютно адекватный и полный. В полном объеме больные обследуются, лечение проводится", - добавила глава Минздрава.

Промедления не было

По словам Скворцовой, медицинский персонал мгновенно отреагировал на ЧП в аэропорту Шереметьево, промедления в оказании помощи не было.

"Машины скорой помощи приехали быстро. Их было 24 на месте, в основном Московской области скорая помощь. Но, кроме того, приехали бригады медицины катастроф Москвы", - сказала она.

Сразу после происшествия, на месте были два вертолета, уточнила министр.