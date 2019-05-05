Ространснадзор проведет внеплановые проверки после катастрофы в Шереметьеве

МОСКВА, 6 мая. /ТАСС/. Ространсдзор проведет внеплановые проверки "Аэрофлота", аэропорта Шереметьево и Государственной корпорации по организации воздушного сообщения после авиакатастрофы с самолетом SSJ-100, произошедшей в воскресенье в московском Шереметьеве. Об этом говорится в сообщении Ространснадзора на сайте ведомства.

"Оперативным штабом, созданном в связи с авиапроисшествием в Шереметьево, принято решение о проведении Ространснадзором трех внеплановых проверок. Ведомство проверит ПАО "Аэрофлот", самолет которого совершил аварийную посадку, АО "Международный аэропорт Шереметьево" и ФГУП "Государственная корпорация по организации воздушного движения в Российской Федерации" на предмет соблюдения норм воздушного законодательства в области обеспечения безопасности полетов".