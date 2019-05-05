Источник: гражданин США погиб при пожаре в самолете в Шереметьеве

МОСКВА, 6 мая. /ТАСС/. Гражданин США находился на борту загоревшегося при аварийной посадке самолета Sukhoi Superjet 100 в аэропорту Шереметьево. Об этом ТАСС сообщили в экстренных службах.

"В списке погибших пассажиров - Джереми Брукс. У него гражданство США", - сказал источник.

В воскресенье в аэропорту Шереметьево аварийно приземлился и загорелся самолет Sukhoi Superjet 100 авиакомпании "Аэрофлот", на борту которого находились 78 человек. По последним данным, 41 человек погиб. Госпитализированы, по данным Минздрава России, шесть человек.