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Расследование ЧП с SSJ-100
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Источник: гражданин США погиб при пожаре в самолете в Шереметьеве

Как сообщили в экстренных службах, в списке погибших пассажиров - Джереми Брукс
Описание
© Максим Григорьев/ТАСС

МОСКВА, 6 мая. /ТАСС/. Гражданин США находился на борту загоревшегося при аварийной посадке самолета Sukhoi Superjet 100 в аэропорту Шереметьево. Об этом ТАСС сообщили в экстренных службах.

"В списке погибших пассажиров - Джереми Брукс. У него гражданство США", - сказал источник.

В воскресенье в аэропорту Шереметьево аварийно приземлился и загорелся самолет Sukhoi Superjet 100 авиакомпании "Аэрофлот", на борту которого находились 78 человек. По последним данным, 41 человек погиб. Госпитализированы, по данным Минздрава России, шесть человек.

 

 

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