На горячие линии МЧС поступило более 500 звонков после возгорания в самолете в Шереметьеве

МОСКВА, 6 мая. /ТАСС/. Психологи МЧС приняли свыше 500 звонков на двух горячих линиях в Москве и Мурманске после пожара на борту самолета SSJ-100 в аэропорту Шереметьево. Об этом ТАСС сообщили в центре экстренной психологической помощи (ЦЭПП) МЧС.

"По данным на 02:00 [мск], поступило 507 звонков, большинство из них - на горячую линию ЦЭПП", - сказал собеседник агентства. По его словам, почти все обратившиеся пытаются уточнить судьбу своих родственников, которые могли быть на борту этого самолета.

На борту самолета находились 78 человек. По последним данным, 41 человек погиб. Госпитализированы, по данным Минздрава России, шесть человек.