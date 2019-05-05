{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Расследование ЧП с SSJ-100

На горячие линии МЧС поступило более 500 звонков после возгорания в самолете в Шереметьеве

В ведомстве отметили, что обратившиеся пытаются узнать о судьбе своих родственников

МОСКВА, 6 мая. /ТАСС/. Психологи МЧС приняли свыше 500 звонков на двух горячих линиях в Москве и Мурманске после пожара на борту самолета SSJ-100 в аэропорту Шереметьево. Об этом ТАСС сообщили в центре экстренной психологической помощи (ЦЭПП) МЧС.

На эту тему
ЧП при аварийной посадке самолета в аэропорту Шереметьево. Онлайн

"По данным на 02:00 [мск], поступило 507 звонков, большинство из них - на горячую линию ЦЭПП", - сказал собеседник агентства. По его словам, почти все обратившиеся пытаются уточнить судьбу своих родственников, которые могли быть на борту этого самолета.

На борту самолета находились 78 человек. По последним данным, 41 человек погиб. Госпитализированы, по данным Минздрава России, шесть человек.

Теги
РоссияРасследование ЧП с SSJ-100
Число жертв взрыва на химзаводе в Иллинойсе возросло до трех
Ранее сообщалось об обнаружении тела одного погибшего
Читать полностью