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В Якутске на детской площадке погиб восьмилетний мальчик

На ребенка упало баскетбольное кольцо

ЯКУТСК, 6 мая. /ТАСС/. Восьмилетний ребенок погиб, играя на площадке детского сада в Якутске, на него упало игровое баскетбольное кольцо. Об этом сообщили ТАСС в понедельник в региональном управлении СК.

Инцидент произошел в воскресенье около 17 часов (11:00 мск). Восьмилетний мальчик играл на площадке детского сада, ворота на территорию которого были открыты. Мальчик забрался на кольцо, и оно упало на него, придавив шею.

"Да, действительно, ребенок умер на территории детсада. На него упало детское игровое баскетбольное кольцо", - рассказали в управлении.

Проводится проверка, следователи выясняют обстоятельства несчастного случая.

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