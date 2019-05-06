Сотрудники производителя Superjet участвуют в расследовании катастрофы в Шереметьеве

МОСКВА, 6 мая. /ТАСС/. Представители компании "Гражданские самолеты Сухого" (ГСС), которая производит самолеты Sukhoi Superjet 100, участвуют в расследовании авиакатастрофы с этим самолетом в аэропорту Шереметьево. Об этом сообщается на сайте компании.

"Представители ГСС работают в составе технической комиссии", - говорится в сообщении.

Компания также выразила соболезнования родным и близким погибших в катастрофе.

ГСС осуществляет разработку, производство, продажи и техническое обслуживание самолета Sukhoi Superjet 100. Главный офис компании находится в Москве, самолеты производятся в филиале компании в Комсомольске-на-Амуре. В эксплуатации у разных компаний, по данным ГСС за март 2019 года, находились 138 самолетов: 105 в российских авиакомпаниях и 33 в иностранных.