Авиакомпания "Якутия" усилила контроль за техническим состоянием самолетов SSJ-100

ЯКУТСК, 6 мая. /ТАСС/. Авиакомпания "Якутия", использующая самолеты Sukhoi SuperJet 100, усилила контроль за их техническим состоянием после катастрофы авиалайнера этой модели в аэропорту Шереметьево. Об этом говорится в сообщении пресс-службы правительства республики.

"Проанализировано текущее техническое состояние воздушных судов. На особый контроль взяли выполнение технического обслуживания самолетов Sukhoi Superjet 100", - цитирует пресс-служба первого замдиректора авиакомпании Илью Пономарева.

Он добавил, что в "Якутии" сегодня эксплуатируется два воздушных судна SSJ-100, рейсы на этих типах самолетов выполняются по расписанию. По словам Пономерева, в понедельник перед летным днем провели дополнительные занятия с экипажами воздушных судов, выполняющих текущую производственную программу на предмет контроля ситуаций, возникающих в процессе полета.

Решение о дальнейшей эксплуатации воздушных судов SSJ-100 примут по итогам расследования и выводов комиссии, сказано в сообщении.

В воскресенье в аэропорту Шереметьево аварийно приземлился и загорелся самолет "Сухой Суперджет 100" авиакомпании "Аэрофлот", следовавший из Москвы в Мурманск, на борту которого находились 78 человек. По последним данным, 41 человек погиб. По информации Минздрава России, госпитализировали шесть человек.

Авиакомпания "Якутия" на 100% принадлежит правительству Якутии. 10 октября 2018 года пассажирский самолет SSJ-100 авиакомпании "Якутия", следовавший регулярным рейсом из Улан-Удэ в Якутск, при посадке в аэропорту назначения выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы. На борту находились 92 человека - 87 пассажиров и пять членов экипажа. Жертв не было, четверо пассажиров обратились за медпомощью. Самолет получил значительные повреждения фюзеляжа, стоек шасси и двигателей, в результате чего воздушное судно списали.