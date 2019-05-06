Более 50 человек эвакуировали из-за пожара в жилом доме на Ставрополье

СТАВРОПОЛЬ, 6 мая. /ТАСС/. Пожарные эвакуировали более 50 человек из-за возгорания в девятиэтажном жилом доме в понедельник в городе Железноводске (Ставропольский край). По предварительным данным, в происшествии есть пострадавшие, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по региону.

"В 3:40 мск в городе Железноводске поступило сообщение о возгорании на первом и втором этажах девятиэтажного панельного двухподъездного жилого дома. Предварительная площадь пожара составила 100 кв. метров. Эвакуированы более 50 человек. Предварительно, имеются пострадавшие", - уточняется в сообщении, распространенном журналистам.

По первым оценкам, повреждения в результате возгорания имеются на первом и втором этажах дома. Пожар локализовали в 4:55 мск. К работе по тушению возгорания и ликвидации его последствий привлекли 15 человек и 7 единиц техники, информация о происшествии уточняется.