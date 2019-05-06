Полиция задержала последнего участника побега из изолятора временного содержания в Туве

ТАСС, 6 мая. Полицейские задержали последнего, девятого участника побега подозреваемых из изолятора временного содержания в Туве. Об этом ТАСС сообщила в понедельник официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

"В результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудники полиции МВД по Республике Тыва задержали мужчину, 1987 года рождения, ранее осужденного по части 4 статьи 162 УК РФ ("Разбой") и совершившего побег из изолятора временного содержания Межмуниципального отдела МВД России "Барун-Хемчикский". Он обнаружен в селе Кызыл-Мажалык Барун-Хемчикского района по улице Ленина и доставлен в полицию", - сказала она.

Ранее сообщалось что 14 апреля текущего года из помещения ИВС "Барун-Хемчикский" сбежали девять задержанных. При этом они ранили сотрудника полиции.

"В срок до 24 апреля полицейскими было задержано 8 участников побега. Дальнейшими разыскными мероприятиями было установлено местонахождение последнего из сбежавших и проведено его задержание ", - добавила Волк.