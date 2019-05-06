На юге Приморья объявили чрезвычайный класс пожарной опасности

ВЛАДИВОСТОК, 6 мая. /ТАСС/. Синоптики объявили чрезвычайный, пятый класс пожарной опасности в Хасанском районе на юге Приморья, где находится один из самых известных нацпарков Дальнего Востока - "Земля леопарда". Об этом сообщила в понедельник пресс-служба Примгидромета.

"В связи с высоким температурным фоном и продолжительным периодом сухой погоды в Приморском крае в период 7-8 мая в Хасанском районе ожидается чрезвычайный (5) класс пожарной опасности леса по метеорологическим условиям", - говорится в распространенном сообщении пресс-службы.

По данным синоптиков, во вторник и среду в Хасанском районе ожидается теплая, но пасмурная погода, на некоторых его территориях возможен дождь.

Хасанский район находится на юге Приморья, его население составляет почти 30,6 тыс. человек. Здесь находятся порты Славянка, Посьет и Зарубино, а также Славянский судоремонтный завод. Благодаря теплому лету и живописной природе Хасанский район - одно из любимых мест отдыха жителей Дальнего Востока. Значительную территорию района занимают заповедник "Кедровая падь", входящий в состав нацпарка "Земля леопарда", и Дальневосточный морской биосферный заповедник.

Национальный парк "Земля леопарда" занимает площадь в 262 тыс. га, в него входят заповедник "Кедровая падь", заказник "Леопардовый", земли охотничьих хозяйств, военные полигоны, приграничная зона, а также западная часть Фрунзенского района Владивостока на полуострове Песчаный. На территории нацпарка расположена самая крупная сеть фотоловушек в России, которая позволяет вычислять количество проживающих хищников, наблюдать за их состоянием и поведением.

Лесные пожары в Хасанском районе из-за малого количества осадков начались зимой 2018 года и продолжаются до сих пор. Пожароопасный сезон в крае из-за аномально теплой и сухой зимы начался в январе.