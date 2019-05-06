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В пригороде Южно-Сахалинска потушили пожар дачных домов

На месте происшествия увеличили количество людей, ликвидирующих пожар, а также число единиц техники

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 6 мая. /ТАСС/. Спасатели в понедельник остановили распространение пожара от пяти горящих дачных домов на территории садоводческого некоммерческого товарищества (СНТ) в пригороде Южно-Сахалинска (Сахалинская область). Об этом сообщили журналистам в пресс-службе главного управления МЧС России по Сахалинской области.

"Пожарные произвели окапывание одного из участка во избежание увеличения очага возгорания. В настоящее время распространение огня на близлежащие строения остановлено", - говорится в распространенном релизе.

По информации МЧС, на пожаре в СНТ "Ландыш" увеличили группировку сил и средств с 21 до 36 человек и с 5 до 8 единиц техники.

Ранее сообщалось, что днем 6 мая диспетчеру Южно-Сахалинского пожарно-спасательного гарнизона поступило сообщение о возгорании пяти дачных домиков в СНТ "Ландыш". Первый пожарный расчет прибыл через восемь минут. К моменту прибытия первого пожарного подразделения наблюдалось горение дачных домиков открытым пламенем и распространение огня.

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