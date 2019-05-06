Следственные органы выясняют обстоятельства гибели двух горняков в Бурятии

УЛАН-УДЭ, 6 мая. /ТАСС/. Два работника горнодобывающего предприятия в Окинском районе Бурятии погибли в шахте, по факту произошедшего проводится доследственная проверка. Об этом сообщается в понедельник на сайте регионального следственного управления СКР.

"3 мая 2019 года около полуночи в шахте одного из горнодобывающих предприятий были обнаружены тела двух проходчиков, 30 и 35 лет, которые погибли в результате падения в восходящий канал с большой высоты. По данному факту проводится доследственная проверка", - говорится в сообщении.

Оба работника имели многолетний стаж работы по специальности. По предварительным данным, 2 мая мужчины заступили в ночную смену и приступили к работе в горной выработке, в которой они находились вдвоем.

"Около полуночи коллеги заметили их отсутствие, - отметили в ведомстве. - В ходе поисков тела проходчиков были обнаружены в восходящем канале, который был проложен между двумя горизонтами и имел протяженность более 40 м. Восходящий канал закрывается люком на верхнем и нижнем горизонте. Следователям предстоит выяснить, было ли падение работников в канал связано с неправильным положением люка: с тем, что он был не закрыт, или установить иную точную причину трагедии".

Сейчас следователи изучают документацию по технике безопасности предприятия, опрашивают работников, горных мастеров. Для определения точной причины смерти проходчиков назначено судебно-медицинское исследование.