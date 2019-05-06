Полицейские изъяли арсенал огнестрельного оружия у жителя подмосковного Фрязино

ТАСС, 6 мая. Сотрудники полиции обнаружили и изъяли арсенал огнестрельного оружия и патроны, которые незаконно хранил у себя житель подмосковного Фрязино. Об этом ТАСС сообщила в понедельник официальный пресс-службы ГУ МВД по Московской области Татьяна Петрова

"Сотрудниками уголовного розыска в одной из квартир на улице Нахимова во Фрязино задержан 48-летний местный житель, подозреваемый в незаконном хранении оружия. В ходе обыска по месту проживания злоумышленника полицейскими обнаружены и изъяты: 4 револьвера, пистолет "Хорхе", охотничье ружье отечественного производства, автомат Калашникова, 128 патронов различного калибра и приспособление для их изготовления", - сказала она.

По ее словам, экспертиза подтвердила, что 63 изъятых патрона являются боеприпасами для нарезного огнестрельного оружия калибром 9 мм и пригодны для производства выстрела. Исследование изъятого оружия и остальных боеприпасов продолжается.

По данному факту возбудили уголовное дело по статье 222 УК РФ ("Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение оружия, боеприпасов"). Санкция этой статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до восьми лет.