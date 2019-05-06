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Расследование ЧП с SSJ-100

Источник: все тела погибших при авиакатастрофе в Шереметьеве извлечены из самолета

По последним данным, 41 человек погиб
Описание
© AP Photo/Alexander Zemlianichenko

МОСКВА, 6 мая. /ТАСС/. Оперативные службы извлекли из фюзеляжа самолета Sukhoi Superjet 100, загоревшегося при аварийной посадке в аэропорту Шереметьево, тела всех погибших. Об этом ТАСС сообщили в понедельник в экстренных службах.

"На данный момент извлечены тела 41 погибшего, большинство из них доставлены в морг судебной экспертизы в Москве для опознания и проведения экспертиз", - сказал источник.

В воскресенье в аэропорту Шереметьево аварийно приземлился и загорелся самолет Sukhoi Superjet 100 авиакомпании "Аэрофлот", следовавший из Москвы в Мурманск, на борту которого находились 78 человек. По последним данным, 41 человек погиб. Госпитализированы, по данным Минздрава России, шесть человек.

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РоссияРасследование ЧП с SSJ-100
Расследование ЧП с SSJ-100
Найдены два черных ящика сгоревшего в Шереметьеве самолета
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