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Расследование ЧП с SSJ-100

Источник: три члена экипажа госпитализированы после катастрофы самолета в Шереметьеве

Всего в больницах остаются 10 человек, отметил собеседник агентства

МОСКВА, 6 мая. /ТАСС/. Три члена экипажа загоревшегося в аэропорту Шереметьево самолета SSJ-100 госпитализированы. Об этом ТАСС сообщили в медицинских службах.

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"Из пятерых членов экипажа были госпитализированы трое, еще один, бортпроводник, погиб", - сказал собеседник агентства.

Всего в больницах остаются 10 человек. Еще 14 пострадавшим медицинская помощь была оказана амбулаторно. Погиб 41 человек.

В воскресенье в аэропорту Шереметьево аварийно приземлился и загорелся самолет SSJ-100 авиакомпании "Аэрофлот", следовавший из Москвы в Мурманск, на борту которого находились 78 человек. По последним данным, 41 человек погиб. Тела всех погибших извлечены из самолета.

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РоссияРасследование ЧП с SSJ-100
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