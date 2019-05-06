Источник: три члена экипажа госпитализированы после катастрофы самолета в Шереметьеве

МОСКВА, 6 мая. /ТАСС/. Три члена экипажа загоревшегося в аэропорту Шереметьево самолета SSJ-100 госпитализированы. Об этом ТАСС сообщили в медицинских службах.

"Из пятерых членов экипажа были госпитализированы трое, еще один, бортпроводник, погиб", - сказал собеседник агентства.

Всего в больницах остаются 10 человек. Еще 14 пострадавшим медицинская помощь была оказана амбулаторно. Погиб 41 человек.

В воскресенье в аэропорту Шереметьево аварийно приземлился и загорелся самолет SSJ-100 авиакомпании "Аэрофлот", следовавший из Москвы в Мурманск, на борту которого находились 78 человек. По последним данным, 41 человек погиб. Тела всех погибших извлечены из самолета.