Пожар в многоэтажном доме на Ставрополье ликвидирован

СТАВРОПОЛЬ, 6 мая. /ТАСС/. Пожарные ликвидировали возгорание в девятиэтажном жилом доме в городе Железноводске (Ставропольский край), где пострадали 13 человек. Об этом сообщила в понедельник журналистам пресс-служба ГУ МЧС по региону.

"В 08:11 мск [объявлена] полная ликвидация пожара [в городе Железноводске]", - уточняется в сообщении.

Возгорание произошло рано утром в понедельник в девятиэтажном двухподъездном жилом доме. По данным главы города, пожар произошел в результате взрыва бытового газа. В происшествии пострадали 13 человек, десять из них госпитализированы, в том числе пятеро детей, три человека направлены на амбулаторное лечение. Двое взрослых пострадавших находятся в реанимации в стабильном состоянии. Погибших в результате происшествия нет.

На месте развернут оперативный штаб, в городе введен режим ЧС. Из здания были эвакуированы более 50 человек. Власти намерены разместить жильцов первого подъезда, пострадавшего от пожара, в муниципальных гостиницах. Тушением и ликвидацией последствий возгорания занимались 15 человек, было задействовано семь единиц техники.