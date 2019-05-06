Прокуратура на Сахалине начала проверку по поводу выброшенных на свалку орденов ветерана

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 6 мая. /ТАСС/. Прокуратура Сахалинской области организовала проверку по поводу выброшенного на несанкционированную свалку сотрудниками клининговой компании пиджака с орденами ветерана Великой Отечественной войны. Об этом в понедельник сообщили журналистам в пресс-службе регионального надзорного ведомства.

"Органами прокуратуры Сахалинской области организована проверка", - говорится в релизе. По результатам проверки будут приняты меры реагирования.

По предварительной информации, житель Долинского района случайно обнаружил на свалке пиджак с орденами Великой Отечественной войны. Оказалось, что дочь покойного ветерана вызвала домой сотрудников клининговой компании, которые без разрешения выбросили пиджак с орденами.