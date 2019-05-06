В Сибае зафиксировано превышение ПДК диоксида серы почти в 1,2 раза

УФА, 6 мая. /ТАСС/. Экологи зафиксировали превышение предельно допустимой концентрации ПДК диоксида серы в атмосфере башкирского Сибая в 1,18 раза из-за тления руды на недействующем карьере. Об в этом в понедельник сообщается на сайте администрации города.

С декабря 2018 года в Сибае действует режим повышенной готовности из-за смога и запаха серы, причиной которых стало тление руды. Подтопление подземных выработок карьера, начатое 8 февраля, завершено 26 марта, уровень воды поднялся на 80 м от точки отсчета. Возбуждено уголовное дело в связи с загрязнением атмосферы.

"Лаборатория управления государственного аналитического контроля зафиксировала превышение предельно допустимой концентрации диоксида серы в 06:00 мск по улице Сарбаева в городе Сибай в 1,18", - следует из информации межведомственного оперативного штаба.

По данным на 8:00 и 10:00 мск, превышений ПДК по диоксиду серы не зафиксировано, отмечается в сообщении.

26 апреля был начат второй этап подтопления подземных выработок карьера, однако процесс был приостановлен на отметке 2,5 м из-за выделения диоксида серы. Как сообщил на брифинге замдиректора сибайского филиала учалинского ГОК Артур Аглямов, подтопление будет продолжено после охлаждения очагов тления руды и прекращения выбросов вредных веществ в атмосферу.

В новость были внесены изменения (11:06 мск) - добавлена информация об экологической ситуации.