Врачи из Мурманской области погибли в авиакатастрофе в Шереметьево

МОСКВА, 6 мая. /ТАСС/. Врачи из Мурманской области Евгений Новиков с дочерью Софьей и Лариса Сивоконь погибли в авиакатастрофе с самолетом Sukhoi Superjet 100, произошедшей в воскресенье в Шереметьево. Об этом сообщается в понедельник на официальном сайте "Центральной медико-санитарной части №120 Федерального медико-биологического агентства".

"Вчера, 5 мая 2019 года, в аэропорту Шереметьево города Москвы, при стечении трагических обстоятельств, погибли наши соотечественники и коллеги: начальник ФГБУЗ ЦМСЧ №120 ФМБА России Новиков Евгений Витальевич с дочерью Новиковой Софией Евгеньевной и заместитель начальника по экспертизе временной нетрудоспособности ФГБУЗ ЦМСЧ №120 ФМБА России Сивоконь Лариса Евгеньевна. Чувство невосполнимой утраты не передать словами. Родные, друзья, коллеги <...> Вместе, скорбим", - говорится в сообщении.

В воскресенье в аэропорту Шереметьево аварийно приземлился и загорелся самолет Sukhoi Superjet 100 авиакомпании "Аэрофлот", следовавший из Москвы в Мурманск, на борту которого находились 78 человек. По последним данным, 41 человек погиб. Госпитализированы, по данным Минздрава России, шесть человек. По факту аварийной посадки и возгорания самолета возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 263 УК РФ ("Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц"). В Мурманской области объявлен трехдневный траур по погибшим.