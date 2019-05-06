Найдены два "черных ящика" сгоревшего в Шереметьево самолета

МОСКВА, 6 мая. /ТАСС/. Бортовой и речевой самописцы изъяты с места крушения самолета Sukhoi Superjet 100 в аэропорту Шереметьево. Об этом журналистам сообщила официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко.

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"На данный момент изъяты для дальнейшего изучения речевой и параметрический бортовые самописцы, отобраны образцы топлива из баков самолета и заправочной станции, аудиозаписи переговоров с диспетчерской службой, записи с камер видеонаблюдения. В ближайшее время будут назначены генетические и судебно-медицинские экспертизы", - сказала она.

Петренко подчеркнула, что на месте происшествия продолжает работать следственная группа, в числе которой следователи центрального аппарата ведомства и криминалисты Главного управления криминалистики СК России с опытом расследования подобных происшествий. В аэропорту председатель СК Александр Бастрыкин провел оперативное совещание со следователями Главного управления по расследованию особо важных дел СК России, которым поручено расследование уголовного дела об аварийной посадке пассажирского самолета.

В новость были внесены изменения (11:05 мск) - приводятся официальные данные от СК