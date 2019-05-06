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Три человека погибли в результате взрыва на заводе "Азот" в Пермском крае

Еще один пострадал
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© Сергей Бобылев/ТАСС, архив

ПЕРМЬ, 6 мая. /ТАСС/. Три человека погибли, еще один госпитализирован в результате взрыва на предприятии "Азот" в Пермском крае, сообщили в понедельник ТАСС в пресс-службе Минздрава региона.

"Да, трое погибших. Один госпитализирован в состоянии средней тяжести", - сказал собеседник агентства.

Руководитель пресс-центра краевой больницы им. академика Е. А. Вагнера Екатерина Кравцова сообщила, что врачи не обнаружили у пострадавшего серьезных травм, он находится в состоянии стресса. 

"Пострадавший находится в реанимации, но состояние средней тяжести, ближе к удовлетворительному. На момент осмотра врачами серьезных травм обнаружено не было, в том числе отравлений и ожогов. Он находится в состоянии стресса, переживает за ребят, которые погибли. Пострадавший на контроле у врачей", - сказала она.

Ранее в МЧС сообщали, что взрыв произошел по время ремонтных работ, технологический процесс не нарушен.

В пресс-службе "Уралхима" ТАСС подтвердили информацию о трех погибших и одном пострадавшем в результате взрыва, добавив, что на производство это никак не повлияло. "Предположительные версии инцидента в данный момент уточняются. На производство аммиака взрыв не повлиял, производственный процесс продолжается", - сказали в пресс-службе.

В пресс-службе МЧС РФ сообщили, что взрыв произошел во время ремонтных работ, на технологическом процессе ЧП не отразилось. 

"Инцидент произошел при производстве ремонтных работ, не связанных с технологическим процессом. Угрозы для персонала предприятия и населения города нет. Нарушения технологического цикла производства на предприятии не произошло", - сказал представитель МЧС.

В МЧС подчеркнули, что предприятие работает в штатном режиме.

На месте ЧП работают 30 человек и десять единиц техники.

Предприятие "Азот" входит в компанию "Уралхим".

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