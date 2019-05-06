Источник рассказал, что большинство погибших в SSJ-100 отравились продуктами горения

МОСКВА, 6 мая. /ТАСС/. Большинство пассажиров, погибших в сгоревшем в аэропорту Шереметьево самолете, стали жертвами отравления продуктами горения. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

Удар молнии, аварийная посадка и пожар на SSJ-100. Главное о ЧП в Шереметьево

"Подавляющее большинство пассажиров самолета, которые не успели выбраться из салона и погибли, задохнулись продуктами горения", - сказал собеседник агентства.

Кроме того, у большинства погибших имеются сильные термические ожоги. "Причины [смерти] будет устанавливать экспертиза, но, судя по всему, большинство оставшихся в салоне, погибли от отравления", - сказал собеседник агентства.

В воскресенье в аэропорту Шереметьево в результате катастрофы самолета "Аэрофлота" Sukhoi Superjet 100, следовавшего рейсом Москва - Мурманск, погибли 41 человек. Всего на борту находились 78 человек.