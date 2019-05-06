Экс-главу Минздрава Забайкалья приговорили к 12 годам по делу о коррупции

ЧИТА, 6 мая. /ТАСС/. Центральный районный суд Читы в понедельник приговорил к 12 годам колонии строгого режима бывшего министра здравоохранения Забайкальского края Михаила Лазуткина, обвиняемого в получении взяток. Об этом ТАСС сообщил пресс-секретарь регионального следственного управления СК РФ Егор Марков.

"Решением суда Лазуткин приговорен к 12 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима. Кроме того, он лишен права занимать руководящие должности в течение трех лет, а также обязан выплатить штраф в размере 12 млн рублей", - сказал Марков.

Прокуратура требовала приговорить Лазуткина к 13 годам колонии строгого режима со штрафом в 20 млн рублей. Сам экс-министр неоднократно заявлял о невиновности, защита просила его оправдать.

Лазуткин возглавлял Минздрав Забайкалья с 2013 по 2016 год. В конце ноября 2017 года экс-министр был арестован по уголовному делу, возбужденному по ст. 290 УК РФ ("Получение взятки в особо крупном размере, совершенное группой лиц по предварительному сговору").

По данным пресс-службы УМВД по Забайкальскому краю, экс-министр и его подчиненный договорились с руководителем московской фирмы о том, что за взятки будут обеспечивать победу фирмы в аукционах на поставку медицинской техники в учреждения края. По информации следствия, в 2014 году он получил взятку в размере 9 млн рублей за заключение восьми госконтрактов на общую сумму более 60 млн рублей.