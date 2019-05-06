Взрыв на заводе в Пермском крае произошел во время сварочных работ в цехе

ПЕРМЬ, 6 мая. /ТАСС/. Взрыв на предприятии "Азот" в Пермском крае произошел во время сварочных работ в одном из цехов, говорится в распространенном в понедельник сообщении Министерства территориальной безопасности региона.

"По предварительной информации министерства, в 10 утра в цехе № 1 завода "Азот" при проведении сварочных работ на вспомогательном производстве произошел взрыв. В результате трое рабочих погибли на месте, один в состоянии средней тяжести госпитализирован", - отмечается в сообщении.

Ранее в пресс-службе МЧС РФ сообщали, что взрыв на предприятии "Азот" произошел во время ремонтных работ, на технологическом процессе ЧП не отразилось. Следственные органы возбудили уголовное дело по факту гибели людей по ч. 3 ст. 217 УК РФ ("Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов").

Выбросов опасных веществ в результате взрыва не произошло, сообщило в понедельник министерство территориальной безопасности региона.

"На производственный цикл предприятия случившийся инцидент не влияет, опасности дальнейшего развития ситуации нет. Выбросов опасных веществ нет", - говорится в сообщении министерства.

Уточняется, что на месте работают профильные службы, предприятие оказывает содействие органам в расследование инцидента. В компании создан штаб для расследования происшествия.

"По поручению губернатора на место инцидента выехал министр территориальной безопасности Пермского края Ришат Ибрагимов, главе региона оперативно докладывают о ситуации. Краевые власти оказывают необходимую поддержку в устранении инцидента", - добавляется в сообщении.