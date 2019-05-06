После пожара в многоэтажке на Ставрополье возбудили уголовное дело

СТАВРОПОЛЬ, 6 мая. /ТАСС/. Следователи возбудили уголовное дело из-за пожара в девятиэтажном жилом доме в городе Железноводске (Ставропольский край), сообщает в понедельник пресс-служба следственного управления СК РФ по Ставропольскому краю.

"По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 238 УК РФ ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности для здоровья потребителей")", - уточняется в сообщении.

По данным следствия, возможной причиной возгорания стал хлопок бытового газа, который привел к пожару в квартире на первом этаже. В результате происшествия обрушилась лестничная клетка между первым и вторым этажами, повреждены остекление и стены здания на первом этаже, из дома были эвакуированы 70 человек.

На месте находится руководитель краевого следственного управления для координирования работы. Как сообщалось, возгорание произошло рано утром в понедельник в девятиэтажном двухподъездном жилом доме. В происшествии пострадали 13 человек, 10 из них госпитализированы, в том числе пятеро детей, три человека направлены на амбулаторное лечение.

"[Пострадавшим] оказывается вся необходимая медпомощь. Всех жильцов эвакуировали. Часть из них разместилась в пунктах временного размещения, остальные - у родственников и знакомых. Эвакуированный дом охраняется. Ситуация под контролем. Сейчас необходимо оценить ущерб, определиться с тем, как помочь людям", - написал на своей странице в Instagram губернатор Владимир Владимиров.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе краевого управления МВД, место происшествия находится под охраной сотрудников полиции, в доме также работает следственно-оперативная группа ГУ МВД по Ставропольскому краю.