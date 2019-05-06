Власти Мурманской области сообщили, сколько жителей региона погибли при крушении SSJ-100

ТАСС, 6 мая. Двадцать шесть жителей Мурманской области погибли в авиакатастрофе в Шереметьево, где самолет Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100) авиакомпании "Аэрофлот", летевший в Мурманск, совершил аварийную посадку.

Об этом сообщил журналистам врио губернатора региона Андрей Чибис.

"У нас из 41 погибшего пассажира 26 - это жители Мурманской области, плюс мы сейчас устанавливаем, по предварительной информации, проводник, который погиб, житель города Североморск. Эти данные сейчас проверяются, но, к сожалению, 26 человек - это действительно наши жители", - сказал Чибис.