СК назвал версии крушения самолета в Шереметьево

МОСКВА, 6 мая. /ТАСС/. Следствие рассматривает ряд версий крушения самолета Sukhoi Superjet 100 в аэропорту Шереметьево, среди которых недостаточная квалификация пилотов, техническая неисправность и неблагоприятные погодные условия. Об этом журналистам сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

"Следствием рассматриваются различные версии произошедшего, среди которых недостаточная квалификация пилотов, диспетчеров и лиц, проводивших технический осмотр борта, а также неисправность воздушного судна и неблагоприятные метеоусловия", - сказала она.