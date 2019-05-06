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Расследование ЧП с SSJ-100
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СК назвал версии крушения самолета в Шереметьево

Это недостаточная квалификация пилотов и диспетчеров, техническая неисправность и неблагоприятные метеоусловия
Описание
© EPA-EFE/YURI KOCHETKOV

МОСКВА, 6 мая. /ТАСС/. Следствие рассматривает ряд версий крушения самолета Sukhoi Superjet 100 в аэропорту Шереметьево, среди которых недостаточная квалификация пилотов, техническая неисправность и неблагоприятные погодные условия. Об этом журналистам сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

"Следствием рассматриваются различные версии произошедшего, среди которых недостаточная квалификация пилотов, диспетчеров и лиц, проводивших технический осмотр борта, а также неисправность воздушного судна и неблагоприятные метеоусловия", - сказала она. 

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РоссияРасследование ЧП с SSJ-100
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