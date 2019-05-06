Полиция проведет проверку после видео с избиением школьника в Астрахани

АСТРАХАНЬ, 6 мая. /ТАСС/. Сотрудники полиции начали проверку после появления видео в социальных сетях, где подростка в Астрахани заставляют просить прощения на коленях, а потом избивают. Об этом в понедельник ТАСС сообщили в пресс-службе регионального УМВД по Астраханской области.

На съемке видно, как группа подростков заставляет своего сверстника встать на колени и просить прощения якобы за оскорбление чьей-то мамы. После этого подростка начали избивать.

"По данному факту начали проверку, устанавливаем личности, которые участвовали в конфликте, а также место, где все это происходило", - сказали в пресс-службе.