Бастрыкин потребовал в короткие сроки завершить осмотр места катастрофы в Шереметьево

МОСКВА, 6 мая. /ТАСС/. Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин потребовал в короткие сроки завершить осмотр места крушения самолета Sukhoi Superjet 100 в аэропорту Шереметьево. Об этом журналистам сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко.

"Бастрыкин провел оперативное совещание в столичном аэропорту Шереметьево со следователями Главного управления по расследованию особо важных дел СК России, которым поручено расследование уголовного дела об аварийной посадке самолета. Он лично осмотрел место происшествия и дал ряд конкретных поручений по расследованию уголовного дела. Он поручил незамедлительно организовать проведение всех необходимых экспертных исследований и в кратчайшие сроки окончить осмотр места происшествия, зафиксировав все доказательства, связанные с трагедией", - сказала Петренко. По ее словам, Бастрыкин заслушал доклады руководителя Главного управления криминалистики СК России и руководителя следственной группы.

По данным следствия, самолет, следовавший из Москвы в Мурманск, совершил аварийную посадку в Шереметьево. "При посадке произошло возгорание фюзеляжа воздушного судна. На момент возгорания на борту самолета находилось 78 человек, среди которых трое несовершеннолетних, и 5 членов экипажа. Непосредственно после посадки эвакуированы 33 пассажира и 4 члена экипажа. Продолжаются поиски других пассажиров этого рейса", - сообщила Петренко.

По ее словам, уже признаны потерпевшими 22 человека, допрашиваются очевидцы, сотрудники аэропорта, родственники потерпевших и пострадавших. "В целях установления личностей всех погибших следствие планирует обратиться за содействием к родственникам пассажиров самолета", - сказала представитель СК.

Ранее представитель Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ Елена Марковская сообщила, что погиб 41 человек.